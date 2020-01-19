Саррадж прибыл на конференцию в Берлин для поиска надежного хозяина

Берлинская конференция сейчас в самом разгаре: итоговые документы по урегулированию ситуации в Ливии почти согласованы. Однако не обошлось без громких заявлений одной из сторон конфликта.

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж перед началом переговоров заявил, что хорошо бы ввести международные силы в Триполи, дабы «защитить граждан».

«Если Халифа Хафтар не прекратит свое наступление, мировое сообщество должно предпринять шаги, а именно защитить гражданское население Ливии, в том числе с помощью международных сил», — сказал Саррадж журналистам немецкой газеты Welt am Sonntag.

Похоже, что господин Саррадж ищет нового хозяина. А сузить поиск ему позволит легитимный ввод иностранных войск. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«На самом деле он хочет легитимировать ввод иностранных войск в Ливию. И надеется на их поддержку, на самом деле. То есть речь не идет, что он за мир, а за то, чтобы укрепить свои позиции за счет войск. <…> Поэтому здесь под миролюбивыми заявлениями вполне ясны цели и интересы Сарраджа», — отмечает Перенджиев.

А потому берлинская конференция для Сарраджа лишь повод проанализировать, кто и как готов его поддержать из стран Запада.

«При этом речь идет о всех видах поддержки: экономическая, политическая, военная, информационная… Поэтому он и ездит по этим конференциям. Его задача – не примирение и не мир в Ливии, а удержание своих позиций в Ливии и как раз находить тех, кто его будет поддерживать, а чьи интересы он будет поддерживать. Где ему выгоднее находиться, в чьих руках. Вроде бы хозяев много, но кто на сей раз ему более выгодный», — добавил собеседник агентства.

При этом будет крайне печальна цена ошибки: важно выбрать такого спонсора, который не уйдет и не бросит. При этом и хорошо заплатит, заключил Перенджиев.

Но главный вопрос – кто мог бы «взять» Сарраджа в свои руки? Об этом «Политика Сегодня» спросила президента Евразийского института молодежных инициатив Юрия Самонкина.

Политолог уверен, что американцы сейчас застряли в иранском конфликте, поэтому влиять на расстановку ливийских сил ей будет все-таки трудновато. Если брать европейские страны, то Германия вполне себе любезно предоставила международную площадку для переговоров. А Россия, как известно, принимает активное участие как раз в урегулировании конфликта: 13 января в Москве была организована двухстороння встреча Сараджа и Хафтара.

Поэтому с однозначными заявлениями торопиться не стоит. Единственный адекватный выход – переговоры. Которые пока, увы, не состоялись.

«На данный момент — это заявление Сарраджа не конструктивно. Потому что вмешательство любой страны во внутриливийский конфликт еще больше подольет масла в огонь, и еще больше спровоцирует гражданскую войну. Сейчас выгодны только дипломатические переговоры. Мы об этом в ООН постоянно говорим», — сказал Самонкин.

Другой момент «дорожная карта», которую необходимо выработать для прекращения кризиса в стране. Важно, чтобы такая резолюция не позволяла сторонним государствам наводить свои порядки в Ливии и действовать в корыстных целях.