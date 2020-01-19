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Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

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18:37   19 Января 2020
Россия

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Политолог Александр Перенджиев уверен, что якобы мирные переговоры в Берлине по поводу ситуации в Ливии на самом деле являются способом управлять конфликтом в североафриканской стране.

Эксперт уверен, что все западные форумы до этого были попытками заинтересованных стран манипулировать ситуацией в стране. А сегодня речь в Берлине шла не о том, как установить перемирие: основной целью конференции стало обсуждение «правил игры» во время конфликта.

«Те форумы так называемые по ливийскому вопросу проводились не для того, чтобы установить мир и стороны договорились, а в большей степени для того, чтобы управлять конфликтом между двумя сторонами», – рассказал политолог в интервью изданию ПолитЭксперт.

Напомним, первые мирные переговоры между сторонами ливийского конфликта состоялись по инициативе российской стороны и прошли в Москве 13 января. Итогами встречи стало перемирие, которое продолжается в Ливии до сих пор.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что пока нет конкретной даты приезда в Москву командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Но российское руководство, утверждает Богданов, находится в постоянном контакте с Хафтаром и, вероятно, он вновь посетит Москву.

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Автор: Тимофей Булочкин
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