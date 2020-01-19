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18:11   19 Января 2020
Весь мир

Принятые на берлинской конференции решения доведут до сведения Совбеза ООН

Принятые на берлинской конференции решения доведут до сведения Совбеза ООН

Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что решения конференции по Ливии в Берлине доведут до сведения Совбеза ООН для его рассмотрения. Это также зафиксируют в итоговом документе.

«Здесь написано, самый последний пункт 55-й - "мы доведем решения берлинской конференции до сведения СБ ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН Саламе и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса"», — отметил дипломат.

Международная конференция по урегулированию в Ливии проходит сегодня в Берлине. По приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель в столицу ФРГ прибыли представители России, Турции, США, Египта, ОАЭ и других стран.

С ливийской стороны в конференции примут участие глава ПНС Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар.

Россия стремится содействовать политическому урегулированию конфликта в Ливии. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 13 января состоялись прямые переговоры между  Сарраджем и Хафтаром. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия

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