Принятые на берлинской конференции решения доведут до сведения Совбеза ООН

Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что решения конференции по Ливии в Берлине доведут до сведения Совбеза ООН для его рассмотрения. Это также зафиксируют в итоговом документе.

«Здесь написано, самый последний пункт 55-й - "мы доведем решения берлинской конференции до сведения СБ ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН Саламе и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса"», — отметил дипломат.

Международная конференция по урегулированию в Ливии проходит сегодня в Берлине. По приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель в столицу ФРГ прибыли представители России, Турции, США, Египта, ОАЭ и других стран.

С ливийской стороны в конференции примут участие глава ПНС Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар.

Россия стремится содействовать политическому урегулированию конфликта в Ливии. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 13 января состоялись прямые переговоры между Сарраджем и Хафтаром. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.