«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, признанный судом экстремистом, устроил в стенах вуза «митинг против цензуры», намеренно придавая ситуации политический окрас.

Администрация вуза 16 января предложила внести изменения в правила внутреннего распорядка. Согласно поправкам, студентам будут запрещены высказывания от лица неопределенного круга лиц о политике в привязке со связью с ВШЭ. Кроме того, студенческим организациям ограничат занятие политической и/или правозащитной деятельностью. Другими словами, руководство ВШЭ оставит те студенческие организации, которые будут укреплять репутацию вуза и вносить предложения по его улучшению.

В ответ на предложения руководства вуза студенты и аспиранты создали группу «ВШЭ против цензуры» и в составе 300 человек пришли в здание на Покровке для создания протеста. На мероприятие подоспел и «самый известный студент ВШЭ», как назвали его активисты, Егор Жуков, признанный судом экстремистом.

Скандал в стенах ВШЭ, «взрастившей экстремиста»

Жуков эмоционально рассказывал о «сопротивлении и консолидации», а также сравнил руководство вуза с российскими властями. По его мнению, в основе желания ввести цензуру во ВШЭ лежит логика развития политической системы страны. Студентов пытаются склонить к аполитичности, заявил Жуков. Хотя администрация сообщала, что за пределами вуза студенты вправе заниматься любой деятельностью, ограничения коснутся лишь внутреннего студенческого распорядка. Очевидно, что история с экстремизмом Жукова послужила мотивом для поиска изменений правил в вузе. Ведь репутация престижного учебного заведения была подорвана, у многих возникло к нему негативное отношение.

Несмотря на это, Жуков своей причастности к изменениям не видит. Наоборот, студент ВШЭ пытался еще больше повысить градус напряженности и протестных настроений молодых людей. Для этого в диалоге с администрацией он публично заявил, что люди, стоящие во главе страны, «приказывают бить студентов», а руководство вуза своими действиями такие приказы фактически поощряет. И сопровождается это нежеланием признавать, что ВШЭ «взрастила экстремиста», иронично сообщил Жуков.

В ответ на это представители администрации сообщили о необходимости продолжить диалог в Культурном центре, поскольку организованный митинг в атриуме мешает другим учиться. Жуков, которого обучение студентов не интересует, при поддержке своих сторонников дал понять, что мнение 300 человек важнее, чем интересы десятков. Другими словами, студент ВШЭ, получивший условное наказание за экстремизм, в стенах своего же вуза фактически устроил протестную акцию, намеренно придав ситуации политический окрас, сравнивая решения администрации вуза с решениями власти относительно митингов, протестов и цензуры.

Жуков – «долгоиграющий проект» для оппозиции

После незаконных митингов в Москве в 2019 году, к которым через социальные сети активно призывал Жуков, и его последующего ареста, стало очевидно стремление оппозиции РФ сделать из студента новый «символ протеста». Жуков очень быстро освоил свою новую роль, у него появились политические амбиции. Студент ВШЭ даже заявил, что собирается в будущем стать президентом России.

Политические амбиции Жукова быстро подхватили либеральные СМИ и деятели с целью раскрутки новой оппозиционной фигуры. Причем «на высший уровень» в политике страны молодого оппозиционера пытаются протолкнуть такие известные деятели как главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и олигарх Михаил Ходорковский.

По приговору суда Жукову запрещено администрировать интернет-ресурсы, поэтому площадку для высказываний ему любезно предоставил Венедиктов. В одном из эфиров на «Эхе Москвы» Жуков провел беседу с Ходорковским. Стоит отметить, что олигарх после освобождения студента ВШЭ назвал его человеком, «обреченным стать героем». Другими словами, молодого оппозиционера бывалые либералы готовят к большому политическому будущему. Как известно, на такие проекты Ходорковский средств не жалеет.

Стремясь поддерживать свой появившийся в либеральных кругах статус, Жуков готов использовать абсолютно любой инцидент и событие, чтобы выступить с критикой в адрес власти. Устроенный в стенах ВШЭ скандал с участием сотен человек является ярким тому подтверждением. Вместо поиска решения проблемы Жуков стремился придать делу политический окрас и устроить противостояние народа «власти», пусть и через руководство вуза.