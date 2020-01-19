Замглавы МИД России сообщил, что Хафтар может посетить Москву до конца января

Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов сообщил, что пока нет конкретных договоренностей по визиту командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов также отметил, что разговор со сторонами конфликта еще будет продолжаться. И выразил предположение о том, что очередная встреча может пройдет в Москве.

«Пока конкретных договоренностей нет. Но в принципе, мы же постоянно с ним (Хафтаром — ред.) в контакте, он приезжал неоднократно в Москву, и я думаю, что еще будет приезжать», — заявил Богданов.

Дипломат отметил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), которая находится в конфронтации с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), фельдмаршал Халифа Хафтар может посетить Москву до конца января.

Напомним, что международная конференция по вопросам мирного решения ливийского кризиса проходит в Берлине сегодня, 19 января. На ней присутствуют представители многих стран, заинтересованных в перемирии и разрешении противоречий на территории Ливии. Она стала вторым этапом переговоров после встречи конфликтующих ЛНА и ПНС в Москве 13 января. Также по инициативе президента России Владимира Путина, которую поддержал глава Турции Реджеп Эрдоган, сторонам конфликта в Ливии было предложено прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Лидеры ЛНА и ПНС поддержали предложение и в полночь 12 января объявили о режиме прекращения огня.