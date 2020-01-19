Патриарх Кирилл посетит Австрию в конце мая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Австрию 28 мая, передает австрийский фонд содействия развитию взаимоотношений католиков и православных Pro Oriente.

В сообщении фонда указывается, что патриарх Кирилл посетит Австрию на Вознесение Господне по Юлианскому календарю. Вероятнее всего, он поучаствует в освещении русского православного Свято-Николаевского собора в Вене, который в 2004 году капитально отремонтировали. Изначально собор хотели осветить еще в 2008 году, но обряд не состоялся, так как скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Ранее члены организации «Трезвая Россия» написали письмо патриарху Кириллу с просьбой объяснить верующим, что в крещенских купаниях недопустим «непристойный вид». Авторы обращения пожаловались на девушек, которые ныряют в купель ради красивых фотографий, которые потом выкладывают в Instagram.