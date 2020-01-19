Патриарх Кирилл посетит Австрию в конце мая

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
17:28   19 Января 2020
Весь мир

Патриарх Кирилл посетит Австрию в конце мая

Патриарх Кирилл посетит Австрию в конце мая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Австрию 28 мая, передает австрийский фонд содействия развитию взаимоотношений католиков и православных Pro Oriente.

В сообщении фонда указывается, что патриарх Кирилл посетит Австрию на Вознесение Господне по Юлианскому календарю. Вероятнее всего, он поучаствует в освещении русского православного Свято-Николаевского собора в Вене, который в 2004 году капитально отремонтировали. Изначально собор хотели осветить еще в 2008 году, но обряд не состоялся, так как скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Ранее члены организации «Трезвая Россия» написали письмо патриарху Кириллу с просьбой объяснить верующим, что в крещенских купаниях недопустим «непристойный вид». Авторы обращения пожаловались на девушек, которые ныряют в купель ради красивых фотографий, которые потом выкладывают в Instagram.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #австрия #патриарх кирилл #общество #православие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...