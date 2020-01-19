Усилия РФ по Ливии дают возможность влиять на ситуацию в мире, считает Самонкин

Политолог Юрий Самонкин назвал Россию центром силы по принятию решения по примирению в Ливии. Такое мнение он выразил в беседе с Nation News.

Сегодня в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии. По приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлин прибыли представители России, Турции, США, Египта, ОАЭ и других стран.

С ливийской стороны в конференции примут участие глава ПНС Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар.

Политолог, публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Самонкин подчеркнул, что Россия будет участвовать в конференции максимально активно. В переговорах будут участвовать и глава государства Владимир Путин, и и. о. министра иностранных дел, а также официальная делегация.

«По сути, Россия является сегодня центром силы по принятию решения по примирению сторон, чего наша страна и добивалась, начиная с 2011 года, когда официальная власть Муаммара Каддафи была разрушена американским вторжением», — подчеркнул Самонкин.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации Россия выполняет роль некого посредника, особенно альтернативой на фоне окончательной потери контроля на ситуацией со стороны США.

По словам Самонкина, на фоне конфликта с Ираном США не могут ничего сделать в отношении ливийского конфликта. Политолог считает, что скоро к РФ будут подтягиваться и другие страны, которые тоже хотят иметь геополитический вес.