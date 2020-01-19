Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в рамках международной конференции по Ливии в Берлине провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом и поддержал инициативу России по прекращению огня в Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус сделала заявление о том, что американский госсекретарь Помпео и египетский лидер Фаттах поддержали режим прекращения огня на территории Ливии.

«В вопросе Ливии госсекретарь и президент ас-Сиси согласились тем, что срочно необходимо установление длительного режима прекращения огня, а также возвращение к политическому процессу под эгидой ООН. Госсекретарь Помпео подчеркнул дестабилизирующий эффект иностранного вмешательства в Ливии», — сообщила Ортэгус.

Международная конференция, посвященная ливийскому кризису, проходит сегодня 19 января. На встрече присутствуют представители многих стран, включая Россию, США, Турцию, Египет, Китай и многие другие. Данные переговоры стали второй ступенью после встречи в Москве, где конфликтующие стороны Ливийская национальная армия (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) подтвердили бессрочный режим прекращения огня.

Напомним, что президент России Владимир Путин лично присутствует на берлинских переговорах, именно он выдвинул предложение о прекращении огня и организации переговоров, его поддержал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Затем главы стран выступили с соответствующим предложением, которые поддержали в ЛНА и ПНС. Перемирие в Ливии было объявлено в полночь 12 января.