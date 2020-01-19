Джонсон признал, что Запад «избавился» от Кадаффи, чтобы прибрать к рукам Ливию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на конференции по Ливии в Берлине бравировал убийством ливийского Лидера Муаммара Кадаффи в 2011 году.

Сегодня в столице Германии по приглашению канцлера Ангелы Меркель собралась вся мировая общественность, чтобы решить вопрос об урегулировании конфликта в Ливии. На ливийской конференции присутствовали представители России, США, Франции, Египта, ОАЭ, Китая и других стран, но самым «удивительным» стало откровенное выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Да, в 2011 году мы избавились от Каддафи, наступило время двигаться вперед и собрать Ливию воедино под эгидой ООН», — заявил Джонсон в воскресенье, цитирует Федеральное агентство новостей.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал недальновидные высказывания Джонсона о России, напомнив о заинтересованности Великобритании в экономических связях с Россией.

Напомним, первые шаги к перемирию в североафриканской стране предприняла российская сторона, организовав первые мирные переговоры так называемого Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии в Москве 13 января.