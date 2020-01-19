Джонсон признал, что Запад «избавился» от Кадаффи, чтобы прибрать к рукам Ливию

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
17:40   19 Января 2020
Весь мир

Джонсон признал, что Запад «избавился» от Кадаффи, чтобы прибрать к рукам Ливию

Джонсон признал, что Запад «избавился» от Кадаффи, чтобы прибрать к рукам Ливию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на конференции по Ливии в Берлине бравировал убийством ливийского Лидера Муаммара Кадаффи в 2011 году.

Сегодня в столице Германии по приглашению канцлера Ангелы Меркель собралась вся мировая общественность, чтобы решить вопрос об урегулировании конфликта в Ливии. На ливийской конференции присутствовали представители России, США, Франции, Египта, ОАЭ, Китая и других стран, но самым «удивительным» стало откровенное выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Да, в 2011 году мы избавились от Каддафи, наступило время двигаться вперед и собрать Ливию воедино под эгидой ООН», — заявил Джонсон в воскресенье, цитирует Федеральное агентство новостей.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал недальновидные высказывания Джонсона о России, напомнив о заинтересованности Великобритании в экономических связях с Россией.

Напомним, первые шаги к перемирию в североафриканской стране предприняла российская сторона, организовав первые мирные переговоры так называемого Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии в Москве 13 января.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...