Коротченко назвал закупку ПВО у РФ единственным способом убрать США с Ближнего Востока

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко считает, что НАТО и ЕС не будут всерьез осуждать США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено американской армией по личному приказу Дональда Трампа.

Как заявил эксперт, необходимо, чтобы знаменитый антивоенный лозунг «Янки, гоу хоум!» стал реальностью. Для этого всем странам нужно делать одно и то же, а именно — приобретать у России современные средства противоракетной обороны (ПРО).

«Все, кто не хочет плясать под американскую дудку, должны озаботиться собственной безопасностью. Только это позволит в реальности наказать Вашинтон за убийство Касема Сулеймани, превратив США в "государство-изгоя" и указав американцам на дверь», — передает слова Игоря Коротченко Федеральное агентство новостей (ФАН).

Анатилик говорит, что НАТО и Евросоюз будут молча одобрять или вообще не реагировать на то, что США убили Сулеймани. По словам Коротченко, не стоит обольщаться на отдельные публикации ряда СМИ о том, что якобы на США надавят, и Вашингтон изменит курс. Эксперт уверен, что такого не будет.

«США понимает лишь язык силы и уважает только тех, у кого есть большой военный потенциал. Поэтому любая страна, которая желает защитить себя и при этом ее курс не совпадает с точкой зрения Вашингтона, должна думать, как сделать так, чтобы ее руководство не повторило судьбу Сулеймани», — заявил аналитик.

Эксперт уверен, что только российские комплексы ПВО могут гарантировать другим странам безопасность и заставить США покинуть территорию Ближнего Востока, сделав реальностью антивоенный лозунг «Янки, гоу хоум!».

Коротченко заявил, что не каждая страна может себе позволить приобрести у России зенитно-ракетный комплекс С-400, а вот ЗРК «Тор-М2У» вполне зарекомендовал себя как гарант эффективности поражения целей, в частности, при обороне военной базы «Хмеймим» в Сирии.

«Если хочешь спать спокойно, то купи у России несколько батарей комплекса «Тор-М2У», прикрой свои важнейшие объекты и резиденцию главы государства. Только так появляется шанс избежать судьбы Сулеймани. Это единственное, что будут понимать и с чем будут считаться США», — подытожил Коротченко.

3 января 2020 года беспилотники США атаковали автомобиль, где находился начальник спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Генерал и все его сопровождавшие погибли. Спустя некоторое время Иран нанес в ответ ракетные удары по иракским военным базам, где находятся американские военные.