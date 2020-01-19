Рабочая группа по поправкам в Конституцию внесет пакет предложений в парламент

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ сообщила, что предложения по изменениям в главный документа страны, представленные президентом РФ Владимиром Путиным, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности».

В заявлении сопредседателей рабочей группы говорится, что группа выверила все юридические тонкости президентского законопроекта о подготовке изменений в Конституцию.

Кроме того, рабочая группа внесет на рассмотрение Федерального собрания свой пакет предложений.

Путин 15 января обратился с посланием Федеральному собранию. Президент, в частности, предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию.