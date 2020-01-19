Долгов объяснил, как США разрушили ливийское государство

Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, что успех ливийских переговоров зависит от стран, которые их организовывают: процессу мешают внешние силы, не соблюдающие нейтралитет.

Об этом заместитель директора Института истории и политики МПГУ рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. По его словам, посторонние игроки, преследующие свои цели, негативно влияют на миротворческий процесс, запущенный Россией. Шаповалов привел в пример Италию, которая поддерживает лидера так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

Другой эксперт, политолог Борис Долгов, напомнил о разрушении ливийской государственности в 2011 году руками США, Франции, Великобритании и других стран Запада.

«Поэтому их позиция, как страны, которая может модерировать переговорный процесс, достаточно неубедительна, поскольку именно эти государства сделали все для того, чтобы разрушить ливийскую республику», — заявил Долгов.

Политолог отметил, что единственная держава, активно взаимодействующая с обеими сторонами ливийского конфликта — Россия. Поэтому РФ занимает «взвешенную позицию» в этом вопросе, а без активного российского участия конфликт невозможно решить.