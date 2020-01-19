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17:19   19 Января 2020
Россия

Долгов объяснил, как США разрушили ливийское государство

Долгов объяснил, как США разрушили ливийское государство

Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, что успех ливийских переговоров зависит от стран, которые их организовывают: процессу мешают внешние силы, не соблюдающие нейтралитет.

Об этом заместитель директора Института истории и политики МПГУ рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. По его словам, посторонние игроки, преследующие свои цели, негативно влияют на миротворческий процесс, запущенный Россией. Шаповалов привел в пример Италию, которая поддерживает лидера так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

Другой эксперт, политолог Борис Долгов, напомнил о разрушении ливийской государственности в 2011 году руками США, Франции, Великобритании и других стран Запада.

«Поэтому их позиция, как страны, которая может модерировать переговорный процесс, достаточно неубедительна, поскольку именно эти государства сделали все для того, чтобы разрушить ливийскую республику», — заявил Долгов.

Политолог отметил, что единственная держава, активно взаимодействующая с обеими сторонами ливийского конфликта — Россия. Поэтому РФ занимает «взвешенную позицию» в этом вопросе, а без активного российского участия конфликт невозможно решить.

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Автор: Тимофей Булочкин
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