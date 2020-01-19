Авиасообщение между Россией и Египтом обсуждают в Хургаде

Авиасообщение между Россией и Египтом обсуждают в воскресенье, 19 января, в Хургаде. Об этом сообщает портал «Сада аль-Баляд». Известно, что в Египет прибыла делегация из Москвы.

Как пишет издание, в Хургаду прилетели российские специалисты сферы безопасности аэропортов. Они оценят подготовку окончательного отчета, после которого будет принято решение о возобновлении авиасообщения с Египтом и возвращении туристов из России. Это будет сделано в том случае, если Египет выполнит все необходимые требования со стороны РФ. Отмечается, что после Хургады российская сторона посетит Каир, где встретится с членами правительства страны.

Авиасообщение между РФ и Египтом приостановили в ноябре 2015 года, это произошло после авиакатастрофы российского самолета над Синаем, когда погибли 224 человека. ФСБ квалифицировало трагедию как теракт.

Чартерные рейсы не осуществляются до сих пор, а регулярное авиасообщение между столицами запустили в апреле 2018 года.