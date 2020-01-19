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16:18   19 Января 2020
Весь мир

Меркель и Маас встретились с Хафтаром и Сарраджем до конференции по Ливии

Меркель и Маас встретились с Хафтаром и Сарраджем до конференции по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас встретились с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии. 

Об этом сообщает кабмин ФРГ в воскресенье, 19 января. Напомним, сегодня в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии. По приглашению Меркель в Берлин прибыли представители России, Турции, США, Египта, ОАЭ и других стран.

Россия стремится содействовать политическому урегулированию конфликта. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 13 января состоялись прямые переговоры между  Сарраджем и Хафтаром. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия

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