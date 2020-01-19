Водонаева снова жестко раскритиковала соцподдержку малоимущих семей

Телеведущая и модель Алена Водонаева вновь раскритиковала политику российских властей в отношении поддержки малоимущих семей в своем Instagram, заявив, что «быдло» станет рожать ради маткапитала.

Президент России Владимир Путин 15 января озвучил традиционное послание Федеральному Собранию, где отметил, что необходимо усилить поддержку семей. А именно, российский лидер выдвинул идею выплачивать материнский капитал уже за рождение первого ребенка. Именно это инициатива и вызвала критику Водонаевой.

«Отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — написала Алена.

Ранее телеведущая не менее резко высказалась в сторону малоимущих семей, написав, что «презирает» российские семи, которые «живут в нищете» и воспитывают троих и более детей.