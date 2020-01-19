Водонаева снова жестко раскритиковала соцподдержку малоимущих семей

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

Запад пытается контролировать внутренние дела Ливии, а не решать конфликт

 «Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов

«Митинг» в ВШЭ — попытка оппозиции использовать экстремиста Жукова для создания протестов
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко, полгода находившийся в коме

 Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев
США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

США призвали стороны ливийского кризиса решить проблемы страны через посредников

 США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск

США планируют с помощью террористов сорвать планы Ирака по выводу американских войск
17:04   19 Января 2020
Россия

Водонаева снова жестко раскритиковала соцподдержку малоимущих семей

Водонаева снова жестко раскритиковала соцподдержку малоимущих семей

Телеведущая и модель Алена Водонаева вновь раскритиковала политику российских властей в отношении поддержки малоимущих семей в своем Instagram, заявив, что «быдло» станет рожать ради маткапитала.

Президент России Владимир Путин 15 января озвучил традиционное послание Федеральному Собранию, где отметил, что необходимо усилить поддержку семей. А именно, российский лидер выдвинул идею выплачивать материнский капитал уже за рождение первого ребенка. Именно это инициатива и вызвала критику Водонаевой.

«Отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — написала Алена.

Ранее телеведущая не менее резко высказалась в сторону малоимущих семей, написав, что «презирает» российские семи, которые «живут в нищете» и воспитывают троих и более детей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#водонаева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...