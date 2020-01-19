Комиссар ЕС по иностранным делам обсудил с главой МИД Египта кризис в Ливии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри перед ливийской конференцией в Берлине.

Об этом Боррель сообщил в своем Твиттере. Диалог политиков был направлен на поиск дипломатического решения конфликта в Ливии.

«Сегодня в Берлине перед конференцией по Ливии провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Мы сосредоточились на необходимости прекращения огня, реализации Берлинского процесса и возобновлении политического диалога (в Ливии)», — написал Боррель в соцсети.

Напомним, сегодня в Берлине проходит конференция по ситуации в Ливии. По приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель, в столицу Германии прибыли представители России, США, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и других стран. Первые переговоры представителей так называемого Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии прошли по инициативе РФ в Москве 13 января, с 12 января в стране действует перемирие.

Ранее сообщалось, что проект итогового документа по Ливии уже готов и будет представлен в окончательном виде через несколько часов, после окончания ливийских переговоров.