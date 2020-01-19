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16:00   19 Января 2020
Весь мир

Американские ученые выяснили, что производство рыбных и крабовых палочек вредит экологии

Американские ученые выяснили, что производство рыбных и крабовых палочек вредит экологии

Исследователи из Калифорнийского университета в Соединенных Штатах пришли к выводу о том, что добыча и транспортировка сырья для изготовления рыбных и крабовых палочек очень негативно влияет на атмосферу планеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, ученые провели анализ процесса производства этих продуктов и выяснили, что их добыча и транспортировка серьезно вредит экологии. Дело в том, что перевозят сырье для рыбных и крабовых палочек на больших судах, заправленных для экономии очень дешевым топливом. Именно это горючее и испускает ядовитые пары в атмосферу, а именно диоксид серы в больших количествах, заявили ученые.

Диоксид серы называют одним из самых главных загрязнителей воздуха. Экологи отмечают, что избыточное количество этого газа в атмосфере приводит к более частым заболеваниям дыхательных путей, раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Автор: Галина Кандинская
#исследования #экология

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