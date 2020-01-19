РФ и Турция сделали большой шаг, призвав к перемирию в Ливии

Президент России Владимир Путин считает, что РФ и Турция сделали большой шаг, призвав ливийские стороны к перемирию. Об этом он заявил в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Берлине в преддверии переговоров на тему урегулирования ситуации в Ливии.

По словам Путина, сейчас обе стороны ливийского конфликта прислушались к призыву о режиме перемирия, а полномасштабные военные действия прекращены, несмотря на некоторые инциденты. Российский президент отметил, что Москве и Анкаре удалось находить приемлемые компромиссы и стать примером для других стран.

Путин также заявил, что случившееся является хорошим результатом и предпосылками для предстоящих переговоров на тему Ливии в Берлине.

«Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь и боевые действия. Обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены», — сказал российский президент на встрече с турецким лидером.

В воскресенье, 19 января, в Берлине пройдет второй раунд межливийских переговоров.

Первая и основополагающая встреча на тему урегулирования ситуации в Ливии состоялась 13 января в Москве. В диалоге принимали участие две противоборствующие стороны: представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

По результатам переговоров фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар взял перерыв, чтобы обсудить ситуацию с лидерами ливийских племен. Через несколько дней Хафтар поблагодарил Россию за стремление к восстановлению мира в Ливии.