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15:32   19 Января 2020
Россия

Опубликовано видео с попавшей в крещенскую купель нерпой

Опубликовано видео с попавшей в крещенскую купель нерпой

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как в крещенской купели плавает нерпа. Инцидент произошел в вахтовом поселке Ямбург в ЯНАО.

На записи видно, как нерпа плавает в воде и периодически показывается на поверхность. При этом животное не боится человека, который снимает ее на камеру, и не уплывает от него. Автором видео является Дмитрий, который вместе с коллегами обустраивал иордань для традиционного обряда омовения в праздник Крещения Господня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"А что это вы тут делаете"? Нерпа приняла участие в строительстве купели в Ямбурге. ______________________ #новыйуренгой#коротчаево#салехард#губкинский#пуровск#надым#ноябрьск#салехард#лабытнанги#правохеттинский#аксарка#ярсале#ямбург#муравленко#старыйнадым#уренгой#пурпе#сывдарма#сводка89#новозаполярный#вынгапуровский#пангоды#панаевск#сеяха#антипаюта#новыйпорт#мужи#лимбяяха#красноселькуп#газсале

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По словам Дмитрия, купель находится около залива Охотская губа. Мужчина рассказал, что нерпа никому не помешала, но очень удивила очевидцев тем, что приплыла и показалась над водой, передает РИА Новости.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в традиционных крещенских купаниях в России приняли участие 2,1 миллиона человек. Порядок обеспечивали свыше 41 тысячи сотрудников полиции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #янао #общество #нерпа #крещение

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