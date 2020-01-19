Опубликовано видео с попавшей в крещенскую купель нерпой

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как в крещенской купели плавает нерпа. Инцидент произошел в вахтовом поселке Ямбург в ЯНАО.

На записи видно, как нерпа плавает в воде и периодически показывается на поверхность. При этом животное не боится человека, который снимает ее на камеру, и не уплывает от него. Автором видео является Дмитрий, который вместе с коллегами обустраивал иордань для традиционного обряда омовения в праздник Крещения Господня.

По словам Дмитрия, купель находится около залива Охотская губа. Мужчина рассказал, что нерпа никому не помешала, но очень удивила очевидцев тем, что приплыла и показалась над водой, передает РИА Новости.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в традиционных крещенских купаниях в России приняли участие 2,1 миллиона человек. Порядок обеспечивали свыше 41 тысячи сотрудников полиции.