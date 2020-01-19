Опубликовано видео с попавшей в крещенскую купель нерпой
В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как в крещенской купели плавает нерпа. Инцидент произошел в вахтовом поселке Ямбург в ЯНАО.
На записи видно, как нерпа плавает в воде и периодически показывается на поверхность. При этом животное не боится человека, который снимает ее на камеру, и не уплывает от него. Автором видео является Дмитрий, который вместе с коллегами обустраивал иордань для традиционного обряда омовения в праздник Крещения Господня.
"А что это вы тут делаете"? Нерпа приняла участие в строительстве купели в Ямбурге. ______________________ #новыйуренгой#коротчаево#салехард#губкинский#пуровск#надым#ноябрьск#салехард#лабытнанги#правохеттинский#аксарка#ярсале#ямбург#муравленко#старыйнадым#уренгой#пурпе#сывдарма#сводка89#новозаполярный#вынгапуровский#пангоды#панаевск#сеяха#антипаюта#новыйпорт#мужи#лимбяяха#красноселькуп#газсале
По словам Дмитрия, купель находится около залива Охотская губа. Мужчина рассказал, что нерпа никому не помешала, но очень удивила очевидцев тем, что приплыла и показалась над водой, передает РИА Новости.
Ранее в МВД РФ сообщили, что в традиционных крещенских купаниях в России приняли участие 2,1 миллиона человек. Порядок обеспечивали свыше 41 тысячи сотрудников полиции.