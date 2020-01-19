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15:40   19 Января 2020
Весь мир

Проект итогового документа по Ливии представят на конференции через несколько часов

Проект итогового документа по Ливии представят на конференции через несколько часов

Проект итогового документа конференции по Ливии готов, но в каком окончательном виде он будет принят станет известно после окончания переговоров в Берлине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, сегодня в Берлине проходит конференция по ситуации в Ливии. Первые шаги к перемирию были предприняты с подачи российской стороны: именно РФ удалось усадить за стол переговоров так называемое Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. С 12 января в стране действует перемирие, а 13 января в Москве прошли первые переговоры по урегулированию ситуации в североафриканской стране.

Позже, по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, консультировавшейся с президентом России Владимиром Путиным, был назначен новый этап переговоров в Берлине. Ранее сообщалось о намерениях Меркель встретиться перед ливийской конференцией с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. На переговоры по ситуации в Ливии приглашены представители России, США, Египта, Италии, Китая, ОАЭ и других государств.

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Автор: Тимофей Булочкин
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