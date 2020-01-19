Проект итогового документа по Ливии представят на конференции через несколько часов

Проект итогового документа конференции по Ливии готов, но в каком окончательном виде он будет принят станет известно после окончания переговоров в Берлине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, сегодня в Берлине проходит конференция по ситуации в Ливии. Первые шаги к перемирию были предприняты с подачи российской стороны: именно РФ удалось усадить за стол переговоров так называемое Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. С 12 января в стране действует перемирие, а 13 января в Москве прошли первые переговоры по урегулированию ситуации в североафриканской стране.

Позже, по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, консультировавшейся с президентом России Владимиром Путиным, был назначен новый этап переговоров в Берлине. Ранее сообщалось о намерениях Меркель встретиться перед ливийской конференцией с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. На переговоры по ситуации в Ливии приглашены представители России, США, Египта, Италии, Китая, ОАЭ и других государств.