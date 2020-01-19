Зеленский и Гончарук встретили самолет из Ирана с телами погибших украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Алексей Гончарук встретили самолет из Ирана, который доставил тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев. Гробы с останками пассажиров накрыты украинским флагом.

Киевский аэропорт «Борисполь», где и проходит траурная церемония, принял самолет из Ирана. В страну доставили одиннадцать гробов, передает телеканал «Громадьске». Встречать их помимо президента и премьера пришли около двух сотен человек, среди них журналисты, сотрудники авиакомпании «Международный авиалинии Украины» и родственники погибших.

Многие собравшиеся не прячут слез. Гробы из катафалков несут солдаты почетного караула. Пришедшие принесли с собой красные гвоздики и розы, а некоторые сотрудницы МАУ надели фирменные шарфы желто-синего цвета.

Самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение утром 8 января. Через несколько минут после вылета с ним была потеряна связь, еще через две минуты он загорелся и рухнул в 20 километрах от аэропорта Тегерана. Все 178 человек погибли, среди них 11 членов экипажа, граждан Украины.