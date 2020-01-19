Макрон прибыл на встречу с Меркель перед конференцией по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Берлин, где в ближайшие часы состоится второй раунд межливийских переговоров.

Сообщается, что Макрон приехал в Ведомство федерального канцлера, именно там пройдет встреча на тему урегулирования ситуации в Ливии.

Ранее сообщалось, что на переговоры прибыл президент России Владимир Путин. Российский лидер проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перед началом официальной части ливийских переговоров.

Первый и основополагающий раунд переговоров на тему урегулирования ситуации в Ливии прошел 13 января в Москве. Диалог вели две противоборствующие стороны: представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. По результатам переговоров фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар поблагодарил РФ за стремление к восстановлению мира в Ливии.