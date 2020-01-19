Путин прибыл в Берлин на второй раунд межливийских переговоров

Президент России Владимир Путин прилетел в Берлин на международную конференцию по Ливии. Встреча по вопросу урегулирования ситуации в Ливии состоится в Берлине в воскресенье, 19 января.

Ожидается, что до того, как официальная часть мероприятия начнется, российский лидер встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Ранее Путин и Эрдоган провели переговоры 8 января в Стамбуле, где договорились о выработке единой позиции на тему урегулирования ситуации в Ливии. После предложения Владимира Путина установить в Ливии режим прекращения огня, в стране с 12 января действует режим тишины.

Первый и основополагающий раунд межливийских переговоров прошел в Москве 13 января 2020 года. Диалог велся между двумя противоборствующими сторонами: представителями Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. По итогам встречи фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар поблагодарил Россию за стремление к восстановлению мира в стране.