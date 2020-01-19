Президенты России и Турции встретятся в Берлине перед конференцией по Ливии

Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала Международной конференции по урегулированию в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 19 января.

Переговоры Путина и Эрдогана имеют важное значение для решения конфликта в североафриканской стране. Они являются ключевым событием берлинской конференции.

Россия стремится содействовать политическому урегулированию конфликта. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 13 января состоялись прямые переговоры между главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

После столичных переговоров Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил президента за миротворческую деятельность. Глава ЛНА также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.