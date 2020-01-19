Помпео и Чавушоглу встретились в Берлине в преддверии переговоров по Ливии

В преддверии переговоров по Ливии в Берлине состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом Помпео написал пост в Twitter.

Как заявил американский госсекретарь, он и Чавушоглу в ходе встречи обсудили мирный процесс по Ливии и пришли к общему мнению, что необходимо официальное соглашение о прекращении огня и надежный механизм контроля. Также Помпео пишет, что встретился с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Зайедом Аль Нахайяном, с которым обсуждался вопрос режима тишины и прекращение вмешательства других стран в дела Ливии.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

19 января в Берлине состоится конференция на тему урегулирования ситуации в Ливии. В ней примут участие представители из России, Турции, США, Египта, Евросоюза, а также ООН. Свое участие подтвердили глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на второй раунд межливийских переговоров.