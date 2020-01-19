Медведев объяснил отставку правительства РФ обновлением политической системы

Бывший глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что одной из причин отставки Кабмина стал фактор времени. В интервью Первому каналу он напомнил, что занимал пост премьер-министра почти восемь лет.

По словам экс-премьера, это была сложная работа, связанная с принятием трудных решений. Медведев также объяснил отставку правительства новыми задачами по политическому обновлению страны, которые обозначил в послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин.

«Президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — рассказал экс-глава Кабмина.

Напомним, 15 января Медведев заявил о полной отставке правительства. Это случилось после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин.

Медведев получил должность заместителя председателя Совбеза РФ, которую ввел президент РФ Владимир Путин.