Протесты в Ливане стали еще одним доказательством того, что России нужно усилить законодательство о митингах, ведь подобные процессы парализуют экономику и не несут никакого положительного влияния на общество, убежден политолог Армен Гаспарян.

В ходе протестов в Бейруте пострадали более 165 человек, из них 65 потребовалась госпитализация, об этом сообщило отделение Красного Креста в Ливане. Произошло столкновение между протестующими и полицией как результат глубокого политического кризиса в стране, который стимулируют различные внешние силы.

Одной из причин конфликтов в стране также является обилие манифестантов, который в нее переправляют, пишет ФБА «Экономика сегодня». Именно они с помощью уличных провокаций оказывают давление на правительство в стране. Кризис не получилось разрешить даже после отставки правительства Саада Харири. Дело в том, что новый ливанский премьер-министр Хассан Дияб, которого приняли все политические силы в стране, так и не смог сформировать новый кабинет министров.

Все перечисленные события привели к тому, что впервые за 30 лет курс ливанского фунта стал падать по отношению к доллару. Государственная экономика, и без того обложенная различными санкциями, в свою очередь стала испытывать крайне негативные последствия.

Безусловно обстановка в Ливане трудно сравнима с российскими реалиями, однако здесь можно сделать один общий вывод. Беспорядки и незаконные протесты должны более усиленно пресекаться на уровне законов. Только так можно остановить манипуляцию известных структур, которые используют массовые беспорядки в России для дестабилизации общественной обстановки.

Издание «Экономика сегодня» побеседовало с политологом Арменом Гаспаряном, который убежден, что «митинги протеста» парализуют экономику.

«Как показывает мировая практика последних лет десяти, все эти митинги протеста не просто останавливают развитие национальных экономик, но и во многих случаях ее парализуют. Достаточно вспомнить характерный пример Гонконга», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что и ситуация на Украине не стала исключением, ведь, по его словам, именно с событий на Майдане «начался экономический крах данной страны». Гаспарян напомнил и о «желтых жилетах», от «годовой дискотеки» с которых во Франции также начались серьезные проблемы.

Политолог обратил внимание и на то, что для протестов так называемой оппозиции подойдет любой повод, подчас абсурдный и противоречащий здравому смыслу. Так, Федеральное агентство новостей писало о том, что в Москве были попытки провести незаконный митинг против «репрессий и поправок в Конституцию». Допустим, что репрессии являются традиционным страхом либеральной общественности, но чем не угодила поправка о расширении полномочий Госдумы, не ясно.

«Я не понимаю, против каких репрессий хотят митинговать эти люди, ведь в стране, где действительно происходят репрессии, оппозиция не на свободе, а давным-давно располагается в тюрьмах и лагерях», — задался вопросом собеседник агентства.

Гаспарян заключил, что перед нами не оппозиционеры, а движение твиттерных деятелей, не имеющих отношения к нормальной политике. По его словам, для понимания этого достаточно прочесть их посты в Twitter.