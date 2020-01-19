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14:19   19 Января 2020
Весь мир

Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

Политолог Владимир Джаралла видит выгоду Запада в поддержке так называемого Правительства национального единства Ливии: слабая власть ПНС восприимчива к чужому влиянию.

Об этом политолог рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. По его словам, ливийский кризис стал классикой международных отношений, начавшейся еще в средние века и продолжавшейся до середины двадцатого века. Лидер ПНС главенствует в организации номинально, но на деле едва ли ему подчиняются группировки, объединенные под его началом.

«Первый момент личностный — во главе любой группы должен стоять лидер, которому подчиняются остальные. Фельдмаршал Хафтар оказался именно таким человеком, он был в свое время одним из фаворитов Муаммара Каддафи. В то же время ПНС Ливии — это целый ряд группировок, имеющих номинального лидера, которому они подчиняются настолько, насколько считают нужным», — сообщил политолог.

 Эксперт считает, что Запад поддерживает ПНС в первую очередь из-за слабости этой структуры и отсутствия у Сарраджа реальной, суверенной власти в Ливии. Ведь с настоящим лидером, каким является Халифа Хафтар, пришлось бы договариваться на отнюдь не всегда выгодных для западных стран условиях.

Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

«В пример можно привести недавнее соглашение ПНС с Турцией о разделе зон морского шельфа, которое вызвало сильную критику со стороны остальных государств и привело к обострению обстановки в самой Ливии. Поэтому в результате мы видим ситуацию, которая, как и положено на Востоке, является весьма сложной политикой переплетения эмоций, расчета и очень временных союзов», — заключил Джаралла.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #новости #общество #весь мир

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