Политолог Андрей Кошкин назвал отсутствие главы единственного легитимного органа Ливии — Палаты представителей — Агилы Салеха на конференции в Ливии ошибкой Германии, которая выглядит нереспектабельно для мероприятия. Такое мнение он выразил изданию «ПолитЭксперт».

В воскресенье в Берлине состоится международная конференция, которая станет вторым раундом межливийских переговоров. В мероприятии будут участвовать представители высшего руководства РФ, США, Египта, Турции, ЕС, ОАЭ И ряда других стран.

Приедут глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

При этом ФРГ не пригласила на мероприятие глваву единственного легитимного органа власти в Ливии Агилу Салеха.

В интервью «ПолитЭксперту» завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, Андрей Кошкин напомнил, что на первом переговоров по Ливии в Москве присутствовали все три ключевые фигуры конфликта. Он отметил, что кардинальные изменения в позитивную сторону смогла придать именно Россия.

«Соглашение подписали все, кроме Хафтара, хотя и он в принципе согласен, но взял время на размышление и консультации, поскольку его сильно беспокоит присутствие Турции в стране», – считает эксперт.

Кошкин напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель звонила российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы посоветоваться по поводу конференции. Россия наверняка выразила свою позицию, но мероприятие организовывает немецкая сторона отметил политолог.

Эксперт считает, что не пригласить Салеха было ошибкой, ведь этот важный для Ливии человек мог повысить эффективность переговоров.

«Я больше склонен думать, что там были какие-то подводные всевозможные политические течения, которые привели к тому, что Салеха не пригласили, и это выглядит нереспектабельно для конференции», — уверен Кошкин.

Эксперт напомнил, что Москва дала Берлину мощный задел, чтобы решить проблему. Политилог также назвал отсутствие Агилы Салеха на конференции программной ошибка Германии, которая может негативно сказаться на итогах встречи и решении проблем.

Россия стремится содействовать политическому урегулированию конфликта. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Также в Москве 13 января состоялись прямые переговоры между Хафтаром и Сарраджем.