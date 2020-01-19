Политолог Джаралла усомнился в конкретных итогах встречи в Берлине из-за отсутствия Салеха

Российский политолог Владимир Джаралла усомнился в конкретных итогах встречи в Берлине из-за отсутствия на них спикера парламента Ливии Агилы Салеха. Эксперт выразил мнение, что берлинские переговоры вряд ли завершатся какими-нибудь конкретными решениями, а все важные по разрешению ливийского конфликта пункты предпримут в ходе возможной встречи в Москве.

19 января в Берлине состоится встреча на тему урегулирования ситуации в Ливии. Предыдущая встреча прошла в Москве 13 января, на ней присутствовали глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

После этого Хафтар направил письмо в адрес президента России Владимира Путина, где поблагодарил страну и выразил надежду на очередную встречу в Москве по вопросам Ливии. На предстоящие в Берлине переговоры спикера Палаты представителей Ливии Агилу Салеха не пригласили.

«Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Халифа Хафтар и Файез Саррадж являются людьми конкретных решений. Саррадж, конечно, в меньшей степени, потому что за него, скорее, будет вести переговоры Эрдоган», — передает слова эксперта «Слово и Дело».

Политолог уверен, что большинство участников на межливийскую встречу в Берлине приглашены «для протокола». В переговорах участвуют ведущие страны мира, но это, скорее, комплимент в стороны США и Запада, говорит Джаралла.

«Германия и Франция могут поднять свой дипломатический вес, к США прислушиваются и относятся к ним с большим вниманием. Само совещание выглядит именно таким образом», — уверен политолог.

По мнению эксперта, возможная встреча по Ливии в Москве имеет больше шансов принятия конкретных решений, которые позволят выйти из того глубочайшего кризиса, в котором находится Ливия сейчас.

Джаралла уверен, что от переговоров на тему Ливии в Берлине не стоит ждать слишком многого, так как Германия не пригласила Агилу Салеха, а он является представителем единственного легитимного в стране органа — Палаты представителей, которую выбрали по результатам голосования в 2014 году.