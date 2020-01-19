Федоров уверен, что США выступят против конституционных поправок в России
Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что противником новых конституционных поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, выступают США.
Напомним, недавно российский глава предложил новые поправки в Конституцию России. По мнению Федорова, Штаты не могут допустить позитивных изменений в РФ, а потому будут всячески мешать осуществлению планов российского лидера.
«Так вот надо понимать, кто будет противником. Противник всех этих преобразований — это США. Поскольку основой этих преобразований мы формируем многополярный суверенный мир, а американцы защищают свой монополярный, который сейчас есть», — поделился Федоров в интервью изданию iReactor.
Первой попыткой США помешать намеченным в стране изменениям стала отставка советника Дональда Трампа по России — Эндрю Пика, считает Федоров. Такое действие было предпринято американским президентом Дональдом Трампом, чтобы ответить России на ее новые прогрессивные шаги.
«Для этой защиты они сейчас будут менять свою команду, чтобы на каждый шаг Путина делать десять шагов против него — срывать, размывать, убирать, еще какие-то шаги предпринимать, чтобы не произошло то, о чем ставится задача — это закрепление суверенитета. Для этого нужна команда специалистов, экспертов. Поэтому замена советников является ответом на предложение Путина об изменении Конституции», — заключил Федоров.