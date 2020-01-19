Федоров уверен, что США выступят против конституционных поправок в России

Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что противником новых конституционных поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, выступают США.

Напомним, недавно российский глава предложил новые поправки в Конституцию России. По мнению Федорова, Штаты не могут допустить позитивных изменений в РФ, а потому будут всячески мешать осуществлению планов российского лидера.

«Так вот надо понимать, кто будет противником. Противник всех этих преобразований — это США. Поскольку основой этих преобразований мы формируем многополярный суверенный мир, а американцы защищают свой монополярный, который сейчас есть», — поделился Федоров в интервью изданию iReactor.

Первой попыткой США помешать намеченным в стране изменениям стала отставка советника Дональда Трампа по России — Эндрю Пика, считает Федоров. Такое действие было предпринято американским президентом Дональдом Трампом, чтобы ответить России на ее новые прогрессивные шаги.