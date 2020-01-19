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 Германия допустила ошибку, не пригласив Салеха на переговоры по Ливии, считает Кошкин

Германия допустила ошибку, не пригласив Салеха на переговоры по Ливии, считает Кошкин
13:25   19 Января 2020
Весь мир

Организаторы неправильно поступили, не пригласив Салеха на переговоры в Берлине — Онтиков

Организаторы неправильно поступили, не пригласив Салеха на переговоры в Берлине — Онтиков

Организаторы неправильно поступили, не пригласив главу Палаты представителей Ливии Агилу Салеха на ливийские переговоры в Берлине, в этом уверен российский востоковед Андрей Онтиков. По его словам, немецкая сторона как организатор встречи пытается отодвинуть легитимную власть Ливии на второй план, не позвав Салеха на конференцию.

19 января в Берлине состоится конференция на тему урегулирования ситуации в Ливии, она станет вторым этапом диалога противоборствующих сторон после основополагающей встречи в Москве 13 января. Легитимность переговоров сильно упала, так как Германия не пригласила на встречу спикера легитимной Палаты представителей Ливии Агилу Салеха.

Организаторы неправильно поступили, не пригласив Салеха на переговоры в Берлине — Онтиков

Салех ранее комментировал участие Турции в переговорах на тему Ливии и заявлял, что Анкара является полноценной стороной конфликта внутри страны. При этом спикер Палаты представителей проводит обсуждения с лидерами ливийских племен относительно дальнейшей судьбы государства.

Востоковед Андрей Онтиков считает, что Германия неправильно поступила, не позвав Салеха. Эксперт уверен, что сторонам сложно добиться участия в диалоге. По словам аналитика, ливийский парламент — это единственный полностью легитимный орган, потому что он был избран народом в 2014 году. Именно поэтомуСалеха зря не позвали на переговоры в Берлин.

Организаторы неправильно поступили, не пригласив Салеха на переговоры в Берлине — Онтиков

«В отличие от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сомнений по поводу легитимности Палаты представителей нет», — передает слова Андрея Онтикова iReactor.

Эксперт уверен, что все стороны внутриливийской ситуации должны участвовать во встрече, тем более, что ни у кого нет сомнений в легитимности Палаты представителей. Онтиков говорит, что принцип должен быть один — это участие всех более-менее влиятельных игроков в урегулировании кризиса и в будущей политической жизни Ливии. По мнению эксперта, в противном случае можно получить соглашение, которое проигнорирует отдельные ливийские силы. 

Организаторы неправильно поступили, не пригласив Салеха на переговоры в Берлине — Онтиков

Первый и основополагающий раунд межливийских переговоров прошел в Москве 13 января 2020 года. В диалоге поучаствовали две противоборствующие стороны: представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По итогам встречи фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар поблагодарил Россию за стремление к восстановлению мира в стране.

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Автор: Ольга Воскресенская
#переговоры #политика #ливия #весь мир #салех

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