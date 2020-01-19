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12:54   19 Января 2020
Россия

Более двух миллионов россиян поучаствовали в Крещенских купаниях, сообщили в МВД

Более двух миллионов россиян поучаствовали в Крещенских купаниях, сообщили в МВД

Более двух миллионов россиян поучаствовали в Крещенских купаниях, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, в ночь на воскресенье, 19 января, 2,1 миллиона россиян приняли участие в религиозных мероприятиях, посвященных Крещению. На территории страны состоялось более 8,7 тысячи таких мероприятий, уточнила Волк.

Свыше 41,1 тысячи российских полицейских привлекли к обеспечению общественного порядка и безопасности на территории страны в ходе Крещенских купаний. Кроме того, задействовали военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных предприятий, добровольцев и общественников.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — заявила официальный представитель МВД РФ.

Ранее сообщалось, что петербургский губернатор Александр Беглов окунулся в крещенскую купель на Васильевском острове и поздравил жителей города с православным праздником Крещения Господня.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мвд #общество #крещение #крещенские купания

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