DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ

Deutsche Welle раскритиковало инициативу президента РФ Владимира Путина о создании «бесплатного интернета». Издание пытается убедить россиян, что российские власти якобы хотят ввести цензуру и ограничить доступ к свободному интернету.

Напомним, Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил создать «бесплатный интернет». В список могут войти сайты госуслуг, различных органов власти и ведомств, средства поиска, социализации и общения. Для доступа к ним не нужно будет пользоваться услугами провайдера.

Инициатива, направленная на улучшение жизни народа, вызвала негативную реакцию у либеральных СМИ, пишет ФАН. Так, журналист DW Александр Плющев вывел целую конспирологическую теорию, связанную с получением данных. Однако больше всего он переживает, что введение ,бесплатного интернета может исключить из системы ряд иностранных ресурсов — Facebook, Twitter, YouTube и, собственно, сам DW

Беспокоясь о свободе Сети в России, издание не обращает внимание на усиления политической цензуры в Германии. ФАН напоминает, что в 2019 году был заблокирован канал немецкого журналиста Норберта Флейшера. Этот инцидент проигнорировали немецкими СМИ, в том числе и DW.

DW продолжает однобоко освещать события, направленные на очернение российского государства в глазах жителей страны. Если же речь заходит о ситуации в Европе или Германии, статьи отписываются, в основном, в позитивном ключе.

Ранее редакция ФАН публиковала расследование о том, как журналисты Deutsche Welle трактуют события, происходящие на Западе и в России. Речь идет об описании митингов, которые происходили в Германии и Москве.

Журналисты DW в 2010 году при освещении протестов в Штутгарте, связанных с отказом жителей принимать проект перестройки главного городского вокзала, именовали горожан «нарушителями». Никто из журналистов не назвал действия полицейских незаконными или жесткими, хотя при разгоне акций силовики избивали людей дубинками.

В 2015 году антиглобалисты в Гамбурге выступали против проведения саммита G7. Власти к голосу своих граждан не прислушались, мероприятие закончилось массовыми беспорядками и последующими задержаниями, в рамках которых людей вновь сильно избивали дубинками.

Материал о незаконных митингах летом 2019 года в России DW подавали совсем в ином ключе, пишет ФАН. Если жесткие методы борьбы с нарушителями в Германии описываются «борьба с правонарушителями», то действия наших силовиков считались «службой на благо кровавого режима».