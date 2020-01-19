Баранец уверен, что Россия сможет содействовать решению конфликта в Ливии

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что в Организации Объединенных Наций есть «негативные силы», пытающиеся заработать на конфликте в Ливии.

Об этом полковник в отставке рассказал в интервью «Экономике Сегодня». По его словам, ООН неоднократно проявляла свое двуличие, особенно когда речь касалась гуманитарной помощи: например, просьба РФ к организации усилить гумпомощь в Сирии так и не была услышана.

Кроме того, для ООН выгоден нефтяной экспорт в стране — экономический фактор тоже может влиять на решения организации, напомнил Баранец. Но больше всего на ее решения влияют приказы руководства США, уверен эксперт.

«ООН давно стала перчаткой на руке Соединенных Штатов Америки и их союзников. Мы поймем природу действий ООН, только когда осознаем, что она давно перестала быть международной организацией, созданной для поддержания и укрепления мира и безопасности, и превратилась в сугубо американскую. США диктуют ту или иную резолюцию, принимают или не принимают решения и оказывают воздействие на ООН», — заявил Баранец.

Эксперт напомнил, что именно российская инициатива послужила началом мирных переговоров враждующих сторон в Ливии. С подачи президента РФ Владимира Путина делегации так называемого Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии сели за стол переговоров и начали перемирие.