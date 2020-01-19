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12:18   19 Января 2020
Россия

Отец Нурмагомедова назвал Серроне слабым соперником для Макгрегора

Отец Нурмагомедова назвал Серроне слабым соперником для Макгрегора

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал бой между ирландским спортсменом Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Нурмагомедов-старший заявил, что Серроне является слабым оппонентом для Макгрегора, именно поэтому бой продлился всего 40 секунд. По словам тренера, в проигрыше Серроне нет ничего нового, так как его за претендентские бои избивали все спортсмены. 

«Кто его не избивал? Что тут нового?», — передает слова Нурмагомедова-старшего РЕН ТВ.

Макгрегор техническим нокаутом победил американца Дональда Серроне спустя 40 секунд с момента начала боя. Этот выход на октагон стал первым спустя 15 месяцев после проигрыша Макгрегора российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#спорт #весь мир #конор макгрегор #ufc #нурмагомедов

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