Отец Нурмагомедова назвал Серроне слабым соперником для Макгрегора

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал бой между ирландским спортсменом Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Нурмагомедов-старший заявил, что Серроне является слабым оппонентом для Макгрегора, именно поэтому бой продлился всего 40 секунд. По словам тренера, в проигрыше Серроне нет ничего нового, так как его за претендентские бои избивали все спортсмены.

«Кто его не избивал? Что тут нового?», — передает слова Нурмагомедова-старшего РЕН ТВ.

Макгрегор техническим нокаутом победил американца Дональда Серроне спустя 40 секунд с момента начала боя. Этот выход на октагон стал первым спустя 15 месяцев после проигрыша Макгрегора российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.