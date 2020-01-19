Мезюхо напомнил, что Facebook блокирует аккаунты россиян под надуманными предлогами

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News заявил о настоящей информационной войне в западных соцсетях и медиа. В таких условиях России нужно активно развивать свои интернет-ресурсы, считает эксперт.

Ранее Deutsche Welle сообщило, что американская соцсеть Instagram удаляет посты c фотографиями убитого американцами генерала Касема Сулеймани. Издание подчеркивает, что от этого страдает свобода слова.

Мезлюхо напомнил, что ни Instagram, ни Facebook не являются местом полной демократии и свободного изъяснения мыслей.

«Аккаунты российских политиков, общественных деятелей и журналистов по надуманным предлогам, и ситуация с блокировкой контента, касающегося Сулеймани, этому подтверждение. Я думаю, что нам пора активно развивать свои социальные медиа», — уверен собеседник издания.

В начале января стало известно о блокировке Facebook аккаунта российской журналистки Юлии Юзик. В посте об убитом иранском генерале она лишь назвала его национальным героем в своей стране.

Эксперт уверен, что в России должны создаваться комфортные условия для развития соцсетей, чьи сервера находятся на территории страны, и чьи владельцы неукоснительно соблюдают российское законодательство.

По его словам, России нужно использовать потенциал отечественных программистов для развития новых технологий в этом сегменте. Многие россияне ежедневно пользуются соцсетями российского происхождения, напомнил политолог.

«Не у каждого государства есть свои социальные сети, которые пользуются популярностью, в том числе и за рубежом», — отметил Мезюхо.

Эксперт напомнил, что закон о суверенном интернете защищает национальные интересы России, а также информационную безопасность наших граждан. Он напомнил, что через соцсети иностранные государства пытаются влиять на внутриполитическую ситуацию в стране, что продемонстрировали беспорядки в Москве минувшим летом.