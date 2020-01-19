Гаспарян назвал Навального обирающим школьников бьюти-блогером

Публицист Армен Гаспарян уверен, что общество не должно реагировать на заявления «маргинальных» оппозиционеров вроде Алексея Навального.

По словам эксперта, Навальный не имеет реального политического веса и никак не влияет на ситуацию в стране, а его деятельность ограничивается собиранием денег со своих фанатов. Таким образом блогер может позволить себе дорогостоящий отдых на лучших курортах мира, и даже поездки в Нью-Йорк.

«Кто такой Навальный в политике? — Никто. Это бьюти-блогер, который собирает у школьников деньги на какую-то «борьбу», а вся его «борьба» происходит в отпуске», — поделился Гаспарян мнением с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, блогеру совершенно невозможно «угодить», напоминает публицист. Не так давно Навальный и его компания сами требовали внесения изменений в Конституцию РФ, а теперь, когда эти изменения решил внести президент страны Владимир Путин, рьяно защищают конституцию, которую ранее критиковали.

«То, что изменения в конституцию назрели, — было понятно любому человеку, который интересуется политическим процессами в современной России. То, что рано или поздно эти изменения последуют, говорили неоднократно. То, что к разработке этих изменений привлекли людей с диаметрально разными политическими взглядами, говорит о том, что это будет общероссийский консенсус. Поэтому, что там считает Навальный, а также все эти «Оли-Конституции» и «Мани-Облигации», — уже давно никого не волнует», - заключил Гаспарян.

Напомним, ранее организация беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» заявила, что предложит свой проект конституции для страны.