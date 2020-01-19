Спикер парламента Ливии назвал условия, на которых поприветствует результаты конференции

Спикер единственного легитимного органа в Ливии — Палаты представителей — Агила Салех надеется, что решения принятые на конференции в Берлине будут отвечать чаяниям всех ливийцев. Об этом он сообщил в преддверии встречи по вопросам урегулирования ситуации в стране.

Салех назвал условия, на которых поприветствует результаты конференции. Он отметил, что если итоги переговоров в Берлине будут соответствовать интересам народа страны, тогда он не будет против.

Кроме того, Агила Салех потребовал заморозить меморандум, подписанный в конце 2019 года лидером ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также спикер ливийского парламента заявил, что не будет вести переговоры с Сарраджем или другими представителями ПНС. Салех уверен, что лидер ПНС подписал соглашение с Эрдоганом после того, как Турция согласилась продвигать их интересы.

Ранее стало известно, что Агила Салех не приглашен на международную конференцию по Ливии в Берлине, которая пройдет в воскресенье, 19 января.