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11:58   19 Января 2020
Весь мир

Спикер парламента Ливии назвал условия, на которых поприветствует результаты конференции

Спикер парламента Ливии назвал условия, на которых поприветствует результаты конференции

Спикер единственного легитимного органа в Ливии — Палаты представителей — Агила Салех надеется, что  решения принятые на конференции в Берлине будут отвечать чаяниям всех ливийцев. Об этом он сообщил в преддверии встречи по вопросам урегулирования ситуации в стране.

Салех назвал условия, на которых поприветствует результаты конференции. Он отметил, что если итоги переговоров в Берлине будут соответствовать интересам народа страны, тогда он не будет против.

Кроме того, Агила Салех потребовал заморозить меморандум, подписанный в конце 2019 года лидером ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также спикер ливийского парламента заявил, что не будет вести переговоры с Сарраджем или другими представителями ПНС. Салех уверен, что лидер ПНС подписал соглашение с Эрдоганом после того, как Турция согласилась продвигать их интересы. 

Ранее стало известно, что Агила Салех не приглашен на международную конференцию по Ливии в Берлине, которая пройдет в воскресенье, 19 января.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #политика #ливия #весь мир #салех

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