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11:51   19 Января 2020
Весь мир

Новым главой МИД КНДР стал специалист по межкорейским отношениям Ли Сон Гвон

Новым главой МИД КНДР стал специалист по межкорейским отношениям Ли Сон Гвон

Власти КНДР сменили главу министерства иностранных дел страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на северокорейские дипломатические источники в воскресенье, 19 января.

Вместо Ли Ен Хо, который был министром с 2016 года и занимался отношениями с США, новым главой дипломатии назначен Ли Сон Гвон. Ранее он возглавлял Комитет за мирное объединение Родины, курирующий отношения с Южной Кореей.

Собеседники агентства сообщили, что иностранные дипломаты, работающие в Пхеньяне, узнали о назначении Ли Сон Гвона 11 января.

Официальной информации о новом главе МИД пока не поступало. Ожидается, что его представят на традиционном мероприятии для дипломатов. Оно пройдет в Пхеньяне 23 января.

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Автор: Арсений Аскольский
#мид #кндр

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