Новым главой МИД КНДР стал специалист по межкорейским отношениям Ли Сон Гвон

Власти КНДР сменили главу министерства иностранных дел страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на северокорейские дипломатические источники в воскресенье, 19 января.

Вместо Ли Ен Хо, который был министром с 2016 года и занимался отношениями с США, новым главой дипломатии назначен Ли Сон Гвон. Ранее он возглавлял Комитет за мирное объединение Родины, курирующий отношения с Южной Кореей.

Собеседники агентства сообщили, что иностранные дипломаты, работающие в Пхеньяне, узнали о назначении Ли Сон Гвона 11 января.

Официальной информации о новом главе МИД пока не поступало. Ожидается, что его представят на традиционном мероприятии для дипломатов. Оно пройдет в Пхеньяне 23 января.