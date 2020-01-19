Меркель перед конференцией по Ливии встретится с Макроном и президентом Конго

Член ОП РФ Александр Малькевич прибыл на конференцию по Ливии, которая проходит в Берлине: журналисты ожидают приезда главы ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.

Малькевич отметил, что утро перед конференцией начинается со встречи Меркель с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Сейчас журналисты ожидают лидеров прямо на улице.

«Не до конца понимаю, какую роль в мирном разрешении конфликта может сыграть он (Дени Сассу-Нгессо, — прим. ред), но на общение с ним запланировано порядка 2 часов», — пишет Малькевич в своем Telegram-канале.

После переговоров с лидером Конго, Меркель планирует встретить главу Франции Макрона.

«Еще час на личное общение, а затем начинают прибывать непосредственные участники заседания. Предполагается, что сама конференция начнется не раньше 13.30 по немецкому времени», — отметил журналист.

Напомним, сегодня в Берлине проходит конференция по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Первые подвижки к перемирию были сделаны по инициативе российских властей: 13 декабря в Москве начались первые переговоры так называемого Правительства национального единства Ливии и Ливийской национальной армии.