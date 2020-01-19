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11:32   19 Января 2020
Россия

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустят на воду в Петербурге

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустят на воду в Петербурге

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустят на воду в Санкт-Петербурге, об этом сообщает российское министерство обороны.

Как отметили в ведомстве, в пятницу, 24 января, на территории Средне-Невского судостроительного завода состоятся торжественные мероприятия по спуску на воду противоминного тральщика.

Сейчас экипаж проходит обучение в центре ВМФ на специальной тренажерной базе, которая состоит из корабельных узлов и механизмов, где личный состав сможет отработать действия в составе боевых расчетов. Членам экипажа нужно будет сдать нормативы на допуск к управлению кораблем, а затем они приступят к его приему и проведению испытаний.

Корпус «Якова Баляева» изготовлен из монолитного стеклопластика, корабль предназначен для борьбы со всеми современными видами мин. Тральщик имеет водоизмещение 890 тонн, длину 62 метра и ширину — 10 метров.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #минобороны #корабль #политика #тральщик

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