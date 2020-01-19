Число погибших при пожаре в чешском доме престарелых возросло

Уже 29 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в чешском городе Вейпрты, еще 8 человек пострадали.

«Медики уточняют данные о результатах трагического пожара в доме пенсионеров в городе Вейпрты. Восемь человек погибли, согласно новым данным, ранения получили 29 человек, из них три – тяжелые. Сюда входят и те люди, которые надышались дыма. Эти данные продолжают уточняться», — сообщил представитель скорой помощи Прокоп Воленик, цитируют РИА Новости.

Как сообщил Воленик, пожар вспыхнул в воскресенье в 6 часов утра по местному времени. К настоящему моменту пожарные заканчивают тушение огня, на месте работают семь бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось о смерти матери и ребенка при пожаре в Белгородской области. Возгорание произошло в селе Большие Липяги, где проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения. Огонь распространился из-за подключения электрической гирлянды к сети: возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.