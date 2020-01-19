Массовой дракой закончился турнир по джиу-джитсу в Красногорске

Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup закончился массовой дракой. Инцидент произошел накануне, 18 января, в подмосковном Красногорске. Потасовка попала на видео.

Драка началась после ссоры участников — молодых людей попытались разнять, но сделать это не удалось. К стычке присоединились не только другие участники турнира, но и зрители разных возрастов. Многих повалили на пол и начали бить по голове ногами.

Причины конфликта пока неизвестны. В случившемся уже разбирается полиция.