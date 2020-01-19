ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует материал об этапах ливийского кризиса в преддверии международной конференции, которая состоится в воскресенье, 19 января, в Берлине. Конференции предшествовали межливийские переговоры в Москве с участием представителей РФ и Турции. Инициатором встречи в российской столице стал президент РФ Владимир Путин, который ранее выступил с предложением о режиме перемирия в Ливии.

Россия пытается способствовать политическому урегулированию внутриливийского конфликта. Инициированное Москвой временное соглашение о перемирии приняли обе стороны конфликта: Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и так называемое правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа. Их прямые переговоры также состоялись в России.

Во внутриливийскую ситуацию неоднократно вмешивалась Турция. В частности, Анкара стала давить на Ливию в 2015 году вместе с Катаром, Италией при посредничестве ООН, когда в Ливии было подписано Вселивийское политическое соглашение (более известное как Схиратское соглашение). В стране сформировалось Правительство национального согласия (ПНС).

В апреле 2019 года ЛНА объявила о новом этапе контртеррористической операции против ПНС, которые сотрудничали с террористами и захватили столицу Триполи. Турция начала поставлять для ПНС сирийских боевиков, а также переправлять им оружие, боеприпасы и беспилотники.

СМИ не раз подтверждали, что Анкара поставляет в Ливию боевиков для того, чтобы они воевали против ЛНА на стороне ПНС. Несмотря на эти усилия, под контролем ПНС было не более пяти процентов территории государства.

В конце 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер ПНС Файез Саррадж подписали в Стамбуле незаконное соглашение, по которому Турция оказывает ПНС помощь в обмен на права на разработку шельфовых месторождений. Подписание документа вызвало резко негативные осуждения со стороны Кипра, Египта и Греции, а также других стран региона, чьи права оказались нарушены подписанием этого меморандума.

В Триполи и Мисурате уже находятся несколько тысяч боевиков из Сирии, переброшенных Турцией из сирийской провинции Идлиб, а также небольшое количество турецких военных. Полноценное межгосударственное военное противостояние в Ливии может спровоцировать вступление в реальные боевые действия армии Турции. При этом на стороне ЛНА выступят Египет, ОАЭ и ряд других стран, которые недовольны турецкой экспансией.