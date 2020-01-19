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11:14   19 Января 2020
Ближнее зарубежье

ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует материал об этапах ливийского кризиса в преддверии международной конференции, которая состоится в воскресенье, 19 января, в Берлине. Конференции предшествовали межливийские переговоры в Москве с участием представителей РФ и Турции. Инициатором встречи в российской столице стал президент РФ Владимир Путин, который ранее выступил с предложением о режиме перемирия в Ливии.

Россия пытается способствовать политическому урегулированию внутриливийского конфликта. Инициированное Москвой временное соглашение о перемирии приняли обе стороны конфликта: Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и так называемое правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа. Их прямые переговоры также состоялись в России.

ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

Во внутриливийскую ситуацию неоднократно вмешивалась Турция. В частности, Анкара стала давить на Ливию в 2015 году вместе с Катаром, Италией при посредничестве ООН, когда в Ливии было подписано Вселивийское политическое соглашение (более известное как Схиратское соглашение). В стране сформировалось Правительство национального согласия (ПНС).

В апреле 2019 года ЛНА объявила о новом этапе контртеррористической операции против ПНС, которые сотрудничали с террористами и захватили столицу Триполи. Турция начала поставлять для ПНС сирийских боевиков, а также переправлять им оружие, боеприпасы и беспилотники.

СМИ не раз подтверждали, что Анкара поставляет в Ливию боевиков для того, чтобы они воевали против ЛНА на стороне ПНС. Несмотря на эти усилия, под контролем ПНС было не более пяти процентов территории государства.

ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

В конце 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер ПНС Файез Саррадж подписали в Стамбуле незаконное соглашение, по которому Турция оказывает ПНС помощь в обмен на права на разработку шельфовых месторождений. Подписание документа вызвало резко негативные осуждения со стороны Кипра, Египта и Греции, а также других стран региона, чьи права оказались нарушены подписанием этого меморандума.

В Триполи и Мисурате уже находятся несколько тысяч боевиков из Сирии, переброшенных Турцией из сирийской провинции Идлиб, а также небольшое количество турецких военных. Полноценное межгосударственное военное противостояние в Ливии может спровоцировать вступление в реальные боевые действия армии Турции. При этом на стороне ЛНА выступят Египет, ОАЭ и ряд других стран, которые недовольны турецкой экспансией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #эрдоган #ливия #весь мир #лна #пнс ливии

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