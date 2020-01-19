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10:55   19 Января 2020
Россия

Губернатор Петербурга искупался в иордани в Крещение

Губернатор Петербурга искупался в иордани в Крещение

Глава Петербурга Александр Беглов окунулся в крещенскую купель на Васильевском острове и поздравил петербуржцев с православным праздником Крещения Господня.

Перед омовением Беглов вместе с начальником ГУ МЧС России по Петербургу Алексеем Аникиным проинспектировали крещенские купели, чтобы убедиться в безопасности горожан. Возле таких мест дежурят врачи скорой помочи, полицейские и спасатели. Всего в городе было обустроено 22 места для крещенского омовения.

 

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения посоветовали россиянам купаться в крещение только в специально оборудованных для этого местах, где поддерживается соответствующее качество воды и дежурят спасательные службы. После купания необходимо хорошо согреться горячим чаем, а перед омовением ни в коем случае не употреблять алкоголь.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #новости #общество

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