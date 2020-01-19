Помпео не встретится с представителями РФ на конференции по Ливии в Берлине

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не запланировал встреч с представителями России в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Согласно данным на сайте Госдепа США, Помпео встретится с представителями Евросоюза, Египта, Турции, Германии и ОАЭ.

В графике главы американской дипломатии намечены встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой МИД ЕС Жозепом Борреллем. Также Помпео встретится с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, ФРГ Хайко Маасом и ОАЭ Абдуллой ибн Зайдом аль Нахаяном.

Встреч с российскими представителями в расписании нет.

Россию в берлинской конференции будет представлять президент РФ Владимир Путин.

Конференция по Ливии состоится 19 января. На нее приедут командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.