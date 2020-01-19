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 Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой

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10:41   19 Января 2020
Весь мир

Сильный снегопад в Иране приостановил авиасообщение с Тегераном

Сильный снегопад в Иране приостановил авиасообщение с Тегераном

Сильный снегопад в Иране приостановил авиасообщение с Тегераном. Как сообщает пресс-служба второго по размерам аэропорта Мехрабад, вылеты всех самолетов приостановлены из-за плохой погоды.

В сообщении указывается, что видимость при сильном снегопаде не превышает 300 метров, что недопустимо во время взлета. Поэтому диспетчеры отказывают самолетам в вылетах. Как только нормальная видимость восстановится, авиасообщение откроют.

Из-за сильного снегопада в районе Тегерана ухудшилась и ситуация на дорогах, произошло несколько аварий. Власти иранской столицы отменили уроки в школах. Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине дня в Тегеране потеплеет до +3 градусов, а снегопад сменится дождем.

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Автор: Ольга Воскресенская
#авиасообщение #общество #погода #тегеран #снегопад

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