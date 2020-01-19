Малькевич уверен, что конференция по Ливии прошла бы лучше без участия США

Россия лидирует в сфере урегулирования конфликтов в странах мира, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Член ОП РФ прокомментировал в своем Telegram-канале конференцию по ситуации в Ливии, которая пройдет сегодня в Берлине. По мнению Малькевича, ливийская конференция прошла бы лучше без Штатов: США «добавляют смуты» в мирные переговоры.

Журналист также заявил, что ООН «скомпрометировала себя поддержкой террористов» из так называемого Правительства национального согласия Ливии.

«Президент России прибывает в Берлин; в кулуарах пресс-центра журналисты говорят, что канцлер Германии Ангела Меркель специально звонила по этому поводу Владимиру Путину. Дескать, они обсудили темы конференции, перемирие в Ливии, примирение враждующих сторон и запуск широкого политического диалога по ливийскому урегулированию в ООН. Резюме: Россия становится лидером в вопросах урегулирования конфликтов в странах мира», — рассказал Малькевич.

Напомним, перемирие в Ливии началось по инициативе российской стороны: представители ПНС и Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара впервые сели за стол переговоров 13 января. С 12 января в стране действует бессрочное прекращение боевых действий.