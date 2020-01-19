Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой за отказ оплачивать поездку. Инцидент произошел в Запорожье.

Как пишут местные СМИ, пассажир сообщил таксисту о том, что у него нет денег на поездку, только после того, как водитель доставил его в нужное место. Мужчина заставил пассажира вылить зеленку себе на ладони, а затем несколько раз размазать по лицу.

Мнения зрителей ролика разделились. Кто-то считает, что таксист прав и не обязан возить людей бесплатно, поэтому молодой человек понес наказание справедливо. Другие уверены, что пострадавшему нужно идти в полицию с заявлением на водителя, так как от зеленки может начаться сильная аллергия, также можно получить ожоги кожи.